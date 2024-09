Roma, la rabbia dei tifosi non si ferma. Manifesti contro i Friedkin: "Yankee go home. De Rossi nostro vanto"

Redazione Calciomercato

Il 3-0 all’Udinese non ha placato la contestazione dei tifosi della. L’esonero di Danielenon è stato digerito dalla piazza. I giallorossi alle 21 affronteranno l'Athletic Bilbao. La Curva Sud questa sera entrerà fin da subito, ma il clima sarà comunque pesante. Sono previsti fischi alla squadra e cori contro giocatori e società. Nel frattempo, in città sono spuntati dei nuovi manifesti che raffigurano l’ormai ex allenatore della Roma con la scritta: “De Rossi nostro vanto, Yankee go home”. Il messaggio per i Friedkin è chiaro.

– “Spero che i tifosi stiano al fianco della squadra”, queste sono state le parole di Ivannella conferenza di ieri pomeriggio. Oggi la Roma farà il suo esordio in Europa, ma la contestazione dei romanisti non cesserà. Non serviranno solamente buoni risultati per riacquistare la piena fiducia dei sostenitori giallorossi che comunque saranno oltre 60mila allo stadio Olimpico. Nei giorni scorsi sono stati esposti altri striscioni a favore di Daniele. Le modalità dell’esonero non sono piaciute soprattutto perché DDR è una bandiera del club. Ma non è stato solamente l'addio di Daniele a scatenare la rabbia dei romanisti. I tifosi da anni chiedono un 'ritorno alle origini' mettendo il vecchio stemma (con l'acronimo ASR) al posto del nuovo logo introdotto da Pallotta nel 2013.

– Nei giorni scorsi tramite un comunicato ihanno provato a placare l’ira dei tifosi giallorossi spendendo parole al miele: “A voi, tifosi straordinari: riconosciamo la grande responsabilità che ci è affidata nel guidare questo storico Club. La vostra fedeltà costante è la nostra forza mentre continuiamo a lavorare per il futuro.. Siete l’anima della società, e il nostro obiettivo è quello di rendervi orgogliosi”. Ora però i tifosi si aspettano i fatti.