Roma-Eintracht Francoforte LIVE, le formazioni ufficiali: Ranieri coi titolarissimi, gioca Ekitike

Mancano solo 90 minuti alla fine della prima fase della fase campionato dell’Europa League: l’unica strada percorribile per lache vuole rientrare nel tabellone della fase a eliminazione diretta porta ai playoff. La squadra di Ranieri, che ospita l'secondo in classifica dietro solo alla Lazio, si trova al 21° posto e deve vincere per passare il turno, onde evitare altri calcoli.. Con un successo, la Roma salirebbe a 12 punti e con la certezza di passare il turno. La formazione di Ranieri può qualificarsi anche in caso di pareggio o, addirittura, sconfitta ma diventerebbero determinanti i risultati di altre squadre. NEL DETTAGLIO

: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri: Trapp; Kristensen, Koch, Tuta, Theate; Knauff, Skhiri, Larsson, Bahoya; Chaibi; Ekitike. All. Toppmöller