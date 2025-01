Roma, è caccia al vice Dovbyk: dal sogno Lucca a Embolo, tutti i nomi

Getty Images

. A pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, il club giallorosso non ha ancora trovato un’alternativa ade visto anche il probabile addio di, la coperta davanti è davvero corta.Sono, quindi, tanti i nomi che sono stati sondati dai giallorossi. Partendo da, che rappresenta il sogno della dirigenza capitolina, anche se l’Udinese non ha alcuna intenzione di fare sconti e chiede almeno 25 milioni di euro pur di privarsi del proprio bomber.Resta in corsa anche il nome di, attaccante del Napoli che vorrebbe avere a disposizione maggior minutaggio, ma mister Antonio Conte non sembra dell’idea di rinunciare a un'alternativa offensiva, vista anche la partenza di Khvicha Kvaratskhelia.

La novità delle ultime ore, invece, è quella che porta a, attaccante svizzero di proprietà del Monaco, che andrà in scadenza di contratto nel 2026 e che la Roma potrebbe prendere in considerazione, visto che il prezzo del suo cartellino non è distante dai 12 milioni di euro.Non sono, poi, da escludere in maniera definitiva le piste che portano adell’Ajax (per cui, però, le richieste sono troppo elevate: 30 milioni di euro) e a, che piace anche alla Fiorentina.