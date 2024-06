Europei 2024, chi è il giocatore più anziano

Getty Images

A 41 anni e 113 giorni il difensore del Portogalloè il giocatore più anziano dell'Europeo in Germania. Non solo,. Il primato è stato stabilito nella prima sfida del Portogallo contro la Repubblica Ceca. Pepe ha superato il precedente record di Gabor Király, ex portiere dell'Ungheria famoso perché giocava sempre con un paio di pantaloni lunghi grigi: a 40 anni e 86 giorni era sceso in campo nell'ottavo di finale di Euro 2016 contro il Belgio.

- Nella top 10 dei giocatori più anziani nella storia degli Europei c'è anche un po' d'Italia: a, grazie alla rete contro l'Inghilterra a Wembley nella finalissima dell'Europeo 2021. Grazie a quella partita l'Italia si presenta da campione in carica nel torneo in Germania, dove Pepe ha stabilito un nuovo record.- Pepe è da anni un punto fermo della nazionale portoghese, anche il nuovo ct della nazionale Roberto Martinez non rinuncia al giocatore del Porto per affrontare Euro 2024 nel quale. Per Pepe è il quinto Europeo con la maglia della nazionale: il primo l'ha giocato nel 2008 segnando anche nella prima giornata contro la Turchia, nel 2016 ha vinto il torneo grazie all'1-0 in finale ai supplementari contro i padroni di casa della Francia.