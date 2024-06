Europei 2024, chi è il giocatore più giovane

AFP via Getty Images

Altro giro, altro record.piazza primati ovunque va. Dopo aver scritto un pezzo di storia della Liga con la maglia del Barcellona, uno degli ultimi gioielli della Masìa è diventato il giocatore più giovane in assoluto nell'Europeo in Germania. Un record conquistato già nella prima partita della Spagna, con il ct de la Fuente che l'ha schierato subito titolare nel debutto contro la Croazia (3-0 finale). Così,

- Prima di lui, il primato era tra le mani del polacco. Oggi il talento polacco è di proprietà del Brighton, che nel gennaio 2022 l'ha preso dal Pogon Szczecin per 11 milioni per poi girarlo in prestito prima all'Union Saint-Gilloise, poi in Olanda al Vitesse dal quale è tornato alla fine di questa stagione dopo 3 gol e 5 assist da titolare in Eredivisie.- Ora però Kozlowski è finito sullo sfondo, Yamal è il nuovo recordman nella storia degli Europei come giocatore più giovane in assoluto. Lamine è da sempre abituato a giocare sotto età:grazie a una rete contro la Georgia in una gara di qualificazione all'Europeo. In un colpo solo ha superato il doppio record di Gavi.