Getty Images

Spagna, infortunio per Rodri: costretto al cambio al 46'

44 minuti fa

1

La Spagna perde per infortunio uno dei suoi protagonisti assoluti. Il centrocampista del Manchester City e perno fondamentale del centrocampo, Rodri, non ce la fa a proseguire e, dopo aver lasciato il campo da gara zoppicando a fine primo tempo, è rimasto ufficialmente in panchina.



De La Fuente già durante i 15 minuti dell'intervallo ha fatto scaldare con forza Martin Zubimendi e, al 45esimo alla ripresa ha scelto di sostituire Rodri con il centrocampista della Real Sociedad.



La dinamica dell'infortunio è a modo suo particolare. Rodri si è infatti fatto male in un disperato intervento difensivo con una scivolata che ha bloccato il tiro a botta sicura di Harry Kane. In quell'intervento, però, la gamba sinistra del centrocampista è rimasta tesa e bloccata a terra andando poi a scontrarsi con il compagno di squadra Laporte.