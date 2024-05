Europei 2024, partite e date: il calendario giorno per giorno

Chiuso il sipario sui campionati nazionali, i riflettori si accendono sulla Germania dove dal 14 giugno al 14 luglio prossimi è in programma l'Europeo: l'Italia si presenta da campione in carica grazie al trionfo a Wembley nel 2021 - l'ultima edizione si è giocata con un anno di ritardo a causa della pandemia Covid - dopo la finale vinta proprio contro l'Inghilterra ai calci di rigore; il ct era Roberto Mancini, oggi alla guida degli Azzurri c'è Luciano Spalletti che sfiderà Croazia, Spagna e Albania inserite nel gruppo B insieme all'Italia.

Ore 21: Germania-Scozia (gruppo A)Ore 15: Ungheria-Svizzera (gruppo A)Ore 18: Spagna-Croazia (gruppo B)Ore 21: Italia-Albania (gruppo B)Ore 15: Polonia-Olanda (gruppo D)Ore 18: Slovenia-Danimarca (gruppo C)Ore 21: Serbia-Inghilterra (gruppo C)Ore 15: Romania-Ucraina (gruppo E)Ore 18: Belgio-Slovacchia (gruppo E)Ore 21: Austria-Francia (gruppo D)Ore 18: Turchia-Georgia (gruppo F)Ore 21: Portogallo-Repubblica Ceca (gruppo F)Ore 15: Croazia-Albania (gruppo B)Ore 18: Germania-Ungheria (gruppo A)

Ore 21: Scozia-Svizzera (gruppo A)Ore 15: Slovenia-Serbia (gruppo C)Ore 18: Danimarca-Inghilterra (gruppo C)Ore 21: Spagna-Italia (gruppo B)Ore 15: Slovacchia-Ucraina (gruppo E)Ore 18: Polonia-Austria (gruppo D)Ore 21: Olanda-Francia (gruppo D)Ore 15: Georgia-Repubblica Ceca (gruppo F)Ore 18: Turchia-Portogallo (gruppo F)Ore 21: Belgio-Romania (gruppo E)Ore 21: Svizzera-Germania (gruppo A)Ore 21: Scozia-Ungheria (gruppo A)Ore 21: Albania-Spagna (gruppo B)Ore 21: Croazia-Italia (gruppo B)

Ore 18: Francia-Polonia (gruppo D)Ore 18: Olanda-Austria (gruppo D)Ore 21: Danimarca-Serbia (gruppo C)Ore 21: Inghilterra-Slovenia (gruppo C)Ore 18: Ucraina-Belgio (gruppo E)Ore 18: Slovacchia-Romania (gruppo E)Ore 21: Georgia-Portogallo (gruppo F)Ore 21: Repubblica Ceca-Turchia (gruppo F)Ore 18: ottavo di finale (seconda gruppo A vs seconda gruppo B)Ore 21: ottavo di finale (vincente gruppo A vs seconda gruppo C)Ore 18: ottavo di finale (vincente gruppo C vs terza gruppo D/E/F)Ore 21: ottavo di finale (vincente gruppo B vs terza gruppo A/D/E/F)

Ore 18: ottavo di finale (seconda gruppo D vs seconda gruppo E)Ore 21: ottavo di finale (vincente gruppo F vs terza gruppo A/B/C)Ore 18: ottavo di finale (vincente gruppo E vs terza gruppo A/B/C/D)Ore 21: ottavo di finale (vincente gruppo D vs seconda gruppo F)Ore 18: quarto di finaleOre 21: quarto di finaleOre 18: quarto di finaleOre 21: quarto di finaleOre 21: semifinaleOre 21: semifinaleOre 21: finale