Europei 2024, dove vederli in tv e in streaming

Ci siamo quasi, il coutdown per l'inizio dell'Europeo sta per finire. Dal 14 giugno al 14 luglio i riflettori saranno accesi sulla Germania, dove(il torneo è stato posticipato di un anno a causa della pandemia Covid). Si riparte da qui, dagli Azzurri campioni in carica con Spalletti che vuole riconquistare il trofeo dopo il successo di Roberto Mancini.- 24 nazionali, 10 stadi e 51 partite in programma a Euro 2024. Dove vederle?e su RaiPlay: le tre gare del girone degli Azzurri verranno trasmesse da Rai 1, così come le eventuali successive dagli ottavi di finale in poi. 30 sfide su 51 sono disponibili sia sulla Rai (Rai 1, Rai 2 e RaiSport, RaiPlay per lo streaming) che. Gli Europei 2024 si possono vedere anche su NOW, con gli stessi canali scelti da Sky e Sky Go.

- La partita inaugurale dell'Europeo che partirà a breve sarà, in programma alle 21 e visibile su tutte le piattaforme citate. La gara si potrà vedere sulla Rai, su Sky e su NOW; in streaming sarà possibile vederla su RaiPlay e Sky Go. Il giorno dopo è in programma: anche in questo caso, la gara sarà visibile su Rai (streaming su RaiPLay), su Sky (Sky Go per lo streaming) e su NOW. Ancora da definire i canali.