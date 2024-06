Europei: ricavi, costi e impatto sul territorio: quanto vale Euro 2024

come sottolineato da Calcio e Finanza . EURO 2024 è pronto a cominciare, con il calcio d’inizio venerdì 14 giugno nella sfida tra la Germania padrona di casa e la Scozia che aprirà ufficialmente le danze, in un torneo in cui la componente economica non manca.Pur restando lontano dai numeri generati dalla Coppa del Mondo,, anche più della Champions League e delle competizioni per club. Perché se è vero che il torneo si disputa ogni quattro anni e porta meno ricavi di una singola edizione dell’ex Coppa dei Campioni, tuttavia l’incasso netto per la Federcalcio continentale è nettamente maggiore.

. Per far intuire la crescita del calcio a livello economico, basti pensare che EURO 1992 incassò complessivamente 40,9 milioni di euro: nel giro di poco più di 30 anni, la cifra è cresciuta del 5790%, con una crescita notevole anche rispetto all’edizione 2016 con un +26% rispetto agli 1,9 miliardi incassati nel torneo giocato in Francia (nell’edizione 2021 ci fu un calo a 1,8 miliardi legato in particolare alle limitazioni Covid che pesarono sulla biglietteria).

, aiutata anche dai contratti firmati all’ultimo minuto (come quello per la Francia con BeIN Sports di Nasser Al–Khelaifi, presidente del PSG nonché numero uno dell’ECA e vicino al presidente UEFA Ceferin). A seguire troviamo ricavi commerciali previsti per 568 milioni di euro, con 300 milioni stimati come incassi dalla biglietteria e ulteriori 100 milioni per l’hospitality.Complessivamente, infatti, le stime parlando di costi per 1,22 miliardi di euro, di cui circa la metà legati all’organizzazione dell’evento (645 milioni), mentre 240 milioni verranno versati ai club in base al numero di giocatori “prestati” per il torneo e infine 331 milioni sono stimati come premi alle federazioni in base ai risultati con un massimo di 28,5 milioni previsti per chi alzerà il trofeo.: rispetto ai 301 milioni del 2016, l’aumento è stato del 10% rispetto al +25% dei ricavi.

Numeri anche in questo caso in forte crescita rispetto alle edizioni precedenti: nel 2021 infatti l’incasso netto era stato di 645 milioni, rispetto agli 847 milioni del 2016 e ai 593 milioni del 2012. Per fare un confronto con le coppe, sia nel nel 2022/23 che nel 2023/24 nelle casse della UEFA sono rimasti circa 200 milioni considerando la differenza tra ricavi e costi, soprattutto alla luce di una distribuzione di entrate ai club maggiori rispetto a quanto avviene per le federazioni agli Europei: nelle coppe viene distribuito in premi il 78% dei ricavi, una percentuale che a EURO 2024 sarà invece pari solo al 13%.

e che distribuisce i profitti del torneo alle federazioni nazionali per investirli in progetti di sviluppo a lungo termine tra infrastrutture e formazioni dei giovani calciatori. In particolare, la previsione è di distribuire circa 935 milioni nel 2024 derivanti proprio dall’incasso netto di EURO 2024., che hanno sofferto negli ultimi anni. In particolare infatti la Federcalcio continentale indica come livello minimo di “comfort” la quota di 500 milioni di euro in riserve di cassa: prima della pandemia si trovava a 575 milioni, ma dopo la stagione 2022/23 è scesa a quota 360 milioni. «Tuttavia, il punto più basso è stato ormai raggiunto», ha spiegato il direttore finanziario della UEFA Josef Koller durante il congresso annuale tenutosi lo scorso febbraio a Parigi.