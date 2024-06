Europei 2024, i convocati dell'Italia

Getty Images

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 26 convocati per l'Europeo 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.l'Italia è stata inserita nel gruppo B con Spagna, Croazia e Albania, contro la quale faremo il debutto il 15 giugno alle 21. I giocatori tagliati sono Riccardi Orsolini, Samuele Ricci e Ivan Provedel.- Tra i giocatori che erano già fuori dalla lista dei 29 c'è. Prima chiamata per Riccardo Calafiori, tra i protagonisti della grande stagione del Bologna conclusa con la qualificazione in Champions League. Seconda convocazione per Raoul Bellanova, Michael Folorunsho e Nicolò Fagioli, tornato in campo dopo la squalifica di 7 mesi per lo scandalo scommesse.

: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta).: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma).

: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).