L'brilla contro un'poco brillante nel match valido per il secondo turno dei gironi degli. In un match cruciale per il prossimo futuro degli azzurrini, a fare la differenza è la folta quota milanista nella formazione di Bernardo Corradi. Il vantaggio arriva dai piedi di Kevin- al 2° gol in due partite - mentre la copertina va a. Illumina anche, che pur non entrando nel tabellino dei marcatori contribuisce alla bella prestazione dell'Italia con fantasia e giocate. La notizia è che l'Italia è. Ma non solo: con questa vittoria la squadra di Corradi si guadagna anche

Under 19, Irlanda del Nord-Italia 0-3MARCATORI: 17' Zeroli (IT), 47' Camarda (IT), 48' Camarda (IT)ITALIA U19 (4-3-1-2): Marin; Mannini, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Di Maggio (dal 54' Harder), Lipani (dal 64' Anghelè), Ciammaglichella (dal 46' Magni); Zeroli (dal 54' Romano); Pafundi, Camarda (dal 71' Sia). Ct. CorradiIRLANDA DEL NORD U19 (5-4-1): Charles; Barr, Briggs, Goodman (dal 64' Atcheson), Lennon, Thompson; Stitt (dal 77' Smith), Mcclure (dal 64' Trickett), Doherty, Morrison (dal 77' Doherty); Evans (dal 54' Graham). Ct. Mccauley

AMMONITI: 28' Ciammaglichella (IT), 59' Mcclure (IR)ESPULSI:Ancora pericolosa l'Irlanda,calcia da buona posizione sulla sinistra, respinge Marin.s'invola verso, ma invece di calciare mette in mezzo la palla e nessuno ci arriva.calcia con un sinistro dolce una punizione dal limite, che scavalca la barriera e finisce poco a lato del palo.Filtrante perfetto di Mannini per Magni, che mette in mezzo un rasoterra perfetto:di sinistro deposita in rete la doppietta personale.

recupera un pallone su un retropassaggio folle di Goodman e da posizione leggermente defilata apre il piattone destro e batte Charles.Passaggio verso il centro dell'area di Ciammaglichella per Camarda che prova a stoppare, ma è colpito da un intervento in ritardo di Goodman., ma l'arbitro non è dello stesso avviso, nonostante il contatto fosse abbastanza evidente (, verrà introdotto in semifinale)Cross in mezzo di Bartesaghi,da buona posizione non colpisce bene: blocca Charles.

Cross in mezzo all'area dell'Italia, dopo una carambola pla palla è golosa per, che calcia a colpo sicuro ma è stoppato da un bel tuffo diInserimento di, che calcia di sinistro ma è murato in maniera decisiva dalla faccia del difensore nordirlandese.Dopo una carambola Pafundi alza un campanile in area, deviato di testa da Ciammaglichella. Il pallone arriva, che di destro batte Charles.parte da destra e si accentra palla al piede mandando a vuoto 4 uomini, il tiro si stampa sulla schiena di un difensore che devia in angolo.

Prima occasione per l'Italia:stoppa al limite dell'area e calcia potente, ma la palla vola sopra la traversa