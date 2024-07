Italia-Irlanda del Nord Under 19: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Italia Under19-Irlanda del Nord Under 19 è la seconda partita degli Europei di categoria che sono partiti ufficialmente lo scorso lunedì e che hanno già visto gli Azzurrini diimporsi per 2-1 contro la Norvegia volando in testa al girone A. Giovedì 18 luglio a partire dalle 20 sarà la volta della gara contro i padroni di casa dell'Irlanda del Nord che nel match inaugurale ha strappato un pareggio per 0-0 contro l'Ucraina. Vincere vorrebbe dire strappare il pass per la semifinale del torneo, ma anche quello per il Mondiale Under 20 in programma in Cile nel 2025.

Partita: Irlanda del Nord-Italia Under 19

Data: giovedì 18 luglio 2024

Orario: calcio d'inizio alle ore 20

Canale TV: Raiplay

Streaming: RaiPlay

Italia-Irlanda del Nord Under 19 con calcio d'inizio alle 20 di giovedì 18 luglio 2024 allo stadio Inver Park di Larne sarà trasmessa dalla Rai attraverso la piattaforma RaiPlay installabile su tutte le smart tv e attraverso i dispositivi amazon fire stick e google chromecast. L'app di RaiPlay è disponibile anche per la visione in streaming su dispositivi mobile come smartphon e tablet e su computer e laptot è accessibile direttamente da browser internet.

(4-3-1-2): Renato Marin; Magni, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Di Maggio, Lipani, Ciammaglichella; Zeroli; Ebone, Pafundi. Ct. Corradi(3-4-3): Charles; Goodman, Briggs, Lennon; Barr, Morrison, McClure, Thompson; Glenfield, R. Evans, A. Doherty. Allenatore: Gareth McAuley