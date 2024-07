Getty Images

Vanno avanti gliin Irlanda del Nord, dove l'è reduce dal bell'esordio con vittoria per 2-1 sulla Norvegia. Gli azzurrini guidati da mister Bernardo Corradi, per puntare non solo alla vittoria del girone (che con i 3 punti sarebbe matematica, in ragione del pareggio tra Ucraina e Norvegia), ma ancheche si giocheranno nel 2025 in Cile. Molto in palio per la nazionale che nell'ultima sfida l'ha spuntata in rimonta grazie ai gol di Zeroli e Di Maggio, ma che in rosa conta anche altri prospetti interessanti come i milanisti Bartesaghi e Camarda o il talentino dell'Udinese in prestito al Losanna, Pafundi. Alle 20 il calcio d'inizio, l'Italia si gioca il suo futuro.

Under 19, Irlanda del Nord-ItaliaMARCATORI:ITALIA U19 (4-3-1-2): Marin; Mannini, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Di Maggio, Lipani, Ciammaglichella; Zeroli; Pafundi, Camarda. Ct. CorradiIRLANDA DEL NORD U19 (5-4-1): Charles; Barr, Briggs, Goodman, Lennon, Thompson; Stitt, Mcclure, Doherty, Morrison; Evans. Ct. MccauleyAMMONITI:ESPULSI: