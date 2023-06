Concluso il Mondiale Under 20 col ko dell'Italia in finale contro l'Uruguay, il sipario si apre sull'Europeo Under 21: il torneo è in programma in Romania e Georgia da mercoledì 21 giugno a sabato 8 luglio.. Occhi puntati anche sui talenti in vetrina, protagonisti del mercato pronti a mettersi in mostra per attirare l'attenzione. Scout e osservatori già pronti ad aggiornare i loro database, l'Europeo Under 21 visto (anche) con gli occhi del mercato.