Evacuato l'aeroporto di Birmingham con i tifosi del Bologna: poi l'allarme rientra

Redazione CM

6 minuti fa



Paura in Inghilterra per i tifosi del Bologna. Alle 14.34 ora italiana, l’aeroporto di Birmingham è stato evacuato e tutti i voli sono stati momentaneamente sospesi a seguito di un allarme bomba, dopo la segnalazione di un veicolo sospetto.



Forti disagi e tanta preoccupazione anche per i tifosi rossoblù, ancora in suolo inglese dopo aver assistito alla gara contro l'Aston Villa - che ha visto i Villans imporsi per 2-0. ​Intorno alle 16.30, però, l'allarme è rientrato e i passeggeri possono, quindi, rientrare nell'aerostazione.



IL MESSAGGIO - Su X, il profilo ufficiale dell'aeroporto ha pubblicato un post per spiegare la situazione: "Informazione per i clienti: la polizia è attualmente sul posto per occuparsi di un incidente. Le operazioni aeroportuali sono attualmente sospese. Si consiglia ai passeggeri di non recarsi in aeroporto in questo momento. I canali social media dell’aeroporto saranno aggiornati quando la situazione cambierà”