La Fiorentina è a un passo da Kevin Mirallas. La trattativa con l'Everton è in fase avanzata con i viola, che non abbondonano la pista Pjaca con la Juventus, ma avvicina un'alternativa più che concreta.



LE CIFRE - L'operazione è in via di definizione in prestito con diritto di riscatto fissato a 2,7 milioni, ma il dg della viola, Pantaleo Corvino sta pensando alla possibilità di un acquisto a titolo definitivo. Secondo Sky Sport le cifre non cambierebbero con il giocatore che oggi si sta allenando a parte e che percepirebbe dalla Fiorentina un ingaggio da 1,7 milioni.