Everton-Roma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

DOVE VEDERE EVERTON-ROMA IN TV

L'amichevole Everton-Roma sarà trasmessa in diretta in esclusiva da DAZN: per vedere la partita in tv bisognerà accedere all'app tramite smart tv compatibile, console di gioco (PlayStation, Xbox), in alternativa si può ricorrere a Google Chromecast, Amazon Firestick TV o TIMVISION BOX.