Roma, per Dybala tentazione Arabia Saudita: due maxi-offerte sul tavolo

Laè scatenata sul mercato, il quartetto di colpo Enzo Le Fée, Samuel Dahl, Matias Soulé e Artem Dovbyk ha acceso l'entusiasmo dei tifosi. Ora però attenzione anche alle possibili uscite, Rick Karsdorp, Chris Smalling e Tammy Abraham sono in uscita. E poi c'è il caso diDue maxi-offerte sarebbero già sul tavolo per convincere la Joya a salutare la Serie A e trasferirsi nella Saudi Pro League, proposte milionarie che potrebbero far vacillare l'argentino a una settimana dall'inizio della Serie A.

- Secondo quanto riferito da Il Corriere della Sera, i due club che stanno provando a strappare Dybala alla Roma sono l'e l', entrambe società con sede a Gedda.- I due club, si legge, hanno offerto alla Joya un- Più bassa invece la proposta per la Roma: circa, la stessa cifra prevista dalla clausola rescissoria (valida solo per l'estero) presente nel contratto dell'argentino, clausola che tuttavia non è attiva ad agosto, si è chiusa la finestra temporale per esercitarla.

- L'Arabia Saudita vuole Dybala per dare ulteriore visibilità alla Saudi Pro League, ma l, a maggior ragione a una settimana dall'inizio della Serie A 2024/25. Per rendere possibile l'uscita, dovrebbe essere lo stesso giocatore a impuntarsi per andare via, ma fino ad oggi questo non è accaduto.