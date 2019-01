Dopo essersi svincolato nei giorni scorsi dal Wolfsburg, l'esterno classe '85 Jakub Błaszczykowski, in passato anche alla Fiorentina, ha deciso di tornare al club che lo ha cresciuto, il Wisla Cracovia, attualmente in profonda crisi economica. L'ex nazionale polacco giocherà gratis e ha deciso di contribuire al salvataggio della squadra versando 300.000 euro di tasca propria.





All respect to our Kuba, who is on the verge of joining his boyhood club Wisla Krakow without pay and has assisted them financially to help revive the Polish side pic.twitter.com/IkRdWobzFy