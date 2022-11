Con un post apparso in mattinata nei propri canali social, il Toronto FC ha annunciatoL'ex capitano del Genoa aveva nei giorni scorsi risolto dopo appena sei mesi il contratto che lo legava alla franchigia canadese della MLS, senza però comunicare cosa intendesse fare in futuro. Ora un primo chiarimento arriva direttamente dall'ultimo club della sua lunga carriera che lo ha visto vestire anche le maglie di Juventus e Zenit.- si legge nella nota diffusa dal Toronto -. Grazie di tutto, Mimmo".Un saluto a cui ha risposto in prima persona lo stesso ormai ex calciatore: "Grazie mille Toronto fc per questi sei mesi. Mi avete accolto come se fossi uno di voi da tanto tempo e per questo vi ringrazierò per sempre.Adesso per noi è momento di tornare a casa ma sarete sempre nel nostro cuore. Riguardo il mio futuro entro fine anno prenderò una decisione".