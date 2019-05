Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante tra le altre di Inter, Juve e Roma, si è raccontato in un'intervista al Corriere della Sera. L'argentino, oggi 33enne, ha cambiato vita lasciando il calcio e dedicandosi alla musica, sua grande passione. Una vita diversa, meno remunerativa, ma più libera. Ad Osvaldo, oggi concorrente di "Ballando con le stelle", la vecchia vita non manca per niente.



IL RAPPORTO CON IL DENARO - "Ci sono due situazioni dove hai grossi problemi, quando non hai soldi o quando ne hai troppi. Perchè la testa si perde. Meglio una via di mezzo: con meno soldi vivi più rilassato e più tranquillo".



RIMPIANTI? - "Sarebbe stato più difficile continuare con qualcosa che non volevo fare più. Non ho avuto mai rimpianti. Se le cose vanno in un modo c’è sempre un motivo. E un errore lo puoi sistemare, un rammarico no".



NUOVE EMOZIONI - "Nei concerti in Argentina ho visto gente cantare cose che magari avevo scritto in camera mia alle 4 di notte. E quelle parole le sentivano loro. Quella è magia pura. Non ho bisogno di niente, il segreto è questo".



SUL LASCIARE IL CALCIO PER LA MUSICA - "Tutti mi dicono che sono pazzo. Pure mio padre, un ex musicista, ogni tanto se ne esce con la frase: 'Però a me manca vederti in campo'. Mi spezza il cuore. Per fortuna c’è mia mamma che mi ripete: 'Basta che tu sia felice'".