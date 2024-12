Ex Inter, fallo choc di Rej Manaj in Sivasspor-Galatasaray: nemmeno ammonito VIDEO

rej manaj bir ayağıyla barış alper'in bileğine basarken diğer ayağını kaldırıyor pic.twitter.com/3DAN5w3u3c — GannicuS @galacuss) December 8, 2024

calciatore passato tra le fila dell'Inter e che in Italia ha indossato anche le maglie di Pescara e Pisa e protagonista pure di un breve passaggio nel Barcellona.nei confronti del calciatore, oggi al Sivasspor, nemmeno dopo la revisione del VAR, che così come l'arbitro non ha ravvisato la gravità dell'intervento all'altezza del polpaccio di Baris Yilmaz.e valida per la quindicesima giornata del campionato turco:, sconfitto sabato scorso nel derby contro il Besiktas di Ciro Immobile. Una partita che si è accesa nella fase conclusiva, col Sivasspor capace di accorciare le distanze e alla ricerca della rete del possibile 3-3: in occasione di un corner giocato corto dal Galatasaray, con l'intento di guadagnare tempo nei pressi della bandierina,, costringendolo successivamente alla sostituzione. Né l'arbitro né il VAR hanno ravvisato gli estremi per il cartellino rosso.Il gesto dell'attaccante albanese del Sivasspor ha generato un grane dibattito in Turchia nelle ultime ore e, nonostante dal diretto interessato sia giunto poi un post di scuse sui social nei confronti di Yilmaz, soprattuttoper alcune prese di posizione del presidente Ibrahim Haciosmanoglu nei confronti del numero uno del club giallorosso Dursun Ozbek, il Galatasaray ha chiesto ufficialmente l'intervento delle autorità turche per prendere provvedimenti per la grave condotta di Manaj.