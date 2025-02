Ex Inter, Moratti tra i truffati dal falso Crosetto: "Sembrava tutto vero"

PEGASO NEWSPORT (Fotografo) - (Editor)

Disavventura per, l'ex patron dell'Inter è finito vittima di un gruppo di truffatori esperti: "".Anche uno degli imprenditori più noti, può incappare in una spiacevole vicenda come la seguente. Come riportato da Repubblica i truffatori, fingendosi il ministro della Difesae il suo staff, hanno messo in piedi un sofisticato raggiro volto a sottrarrea personaggi di spicco.

- Come riporta l'edizione odierna del quotidiano, in almeno un'occasione è stata utilizzata la seguente scusa: "".- La procura di Milano, sotto la guida di Marcello Viola, ha avviato un'per far luce sia sui truffatori che sulle vittime coinvolte. Tra coloro che sono caduti nella rete, c'è anche Massimo Moratti che racconta: "Hanno contattato anche me - riporta Repubblica -. Preferirei non raccontare altro, vediamo come va avanti l’inchiesta. Al momento preferisco stare tranquillo.". All'ex patron dell'Inter è stato chiesto se abbia versato un milione di euro, lui ha risposto: "E' corretto dire che ho fatto denuncia, aspettiamo e poi le saprò dire".

- La denuncia è nelle mani del pm Giovanni Tarzia, che coordina le indagini dei carabinieri. Sono in arrivo, si legge, almeno altre due querele da altre zone d'Italia, mentre sono in corso accertamenti su altri imprenditori che potrebbero essere stati contattati dai truffatori. Tra i nomi coinvolti emergono: Giorgio Armani, Patrizio Bertelli, Marco Tronchetti Provera, Diego Della Valle e le famiglie Aleotti, Beretta e Caltagirone.