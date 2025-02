Inter, 150 milioni e 17 giocatori negli ultimi quattro mercati: solo 3 sono titolari

Quelle successive al raggiungimento di una finale di Champions League, inaspettata ma onorata al meglio contro una potenza come il Manchester City e che ha certificato il ritrovato status europeo del club nerazzurro. Lo scorso anno, dall'alto di una rinnovata consapevolezza, Simone Inzaghi e i suoi giocatori hanno riportato lo Scudetto a Milano a distanza di tre anni dal trionfo di Antonio Conte, mettendosi al petto la seconda stella emblema del titolo numero 20. Quest'anno, l'Inter resta l'unica alternativa al lanciatissimo Napoli di Conte, è in lizza per la Coppa Italia e nella prima fase della Champions è stata una delle migliori squadre per continuità di rendimento e spettacolarità del gioco. Però c'è un però. E a tratti,di giocatori difficili da sostituire come Acerbi, Calhanoglu o la coppia offensiva formata da Lautaro Martinez e Thuram.Il conto è presto fatto e rimanda ad una serie di scelte, effettuate dalla squadra tecnica di cui fanno parte il presidente e amministratore delegato Beppe, il direttore sportivo Pieroe il suo braccio destro Dario(76 partite),(52 partite) e(77 match e un contributo di 29 reti e 21 assist). Sempre presenti o quasi e con pochissimo spazio lasciato alle loro prime alternative, eccezion fatta per il difensore francese, che nel corso di questa stagione ha dovuto convivere con qualche problema fisico.e, come è solito dire in gergo, sono stati ingaggiati col compito di allungare la panchina., dalla panchina, è stato un fattore nella conquista dell'ultimo Scudetto, coi suoi ingressi spaccapartite spesso risolutivi:per l'ex Sassuolo. Se Bisseck è una “scommessa” da vincere soprattutto nel medio-lungo, periodo - e che in parte ha pagato sia nell'ultima che in questa stagione (45 presenze e 3 reti) – le noti dolenti arrivano principalmente dalle altre operazioni che sono state condotte dalla dirigenza nerazzurra alla voce attaccanti.– insieme a Correa –Problemi fisici, caratteristiche atletiche e tecniche poco compatibili col gioco di Inzaghi hanno caratterizzato tre avventure che al momento, in modo diverso, non hanno funzionato. Il Nino Maravilla è stato protagonista di una fugace apparizione (23 partite e 2 reti) nella sua seconda esperienza in nerazzurro, mentre l'austriaco e l'iraniano hanno giocato poco e segnato pure meno: Arnautovic, entrato nel finale di Firenze, non segna dal 26 maggio scorso (ultima giornata del precedente campionato), mentre l'ex Porto si è sbloccato solo due partite fa, a Lecce, peraltro su calcio di rigore.Una situazione che non migliora di molto se si rivolge uno sguardo agliche teoricamente avrebbero dovuto concedere il cambio a Dumfries, Darmian e Dimarco, fra i quali(dove, in occasione della presentazione, si è subito affrettato a ricordare di non essere stato sfruttato per quelle che sono le sue caratteristiche).per indossare una maglia tanto pesante, tanto più in una posizione delicata come quella di playmaker alla Calhanoglu., tornato all'Ajax solo 12 mesi dopo l'approdo a Milano,Completano il quadroma con la prospettiva di subentrare a Sommer a partire dalla stagione che verrà. Eppure da Appiano i report che arrivano su di lui non sono stati talmente entusiastici da immaginare un coinvolgimento maggiore già quest'anno, dopo le buone prestazioni fornite col Genoa.Zalewski, giunto in prestito dalla Roma, ha risposto subito presente nell'esordio nel derby col Milan, ma è tutto da valutare da qui a giugno, in vista di un eventuale riscatto.Siccome i numeri hanno un valore e i soldi ancora di più,Non tutti i conti non tornano e non solo questo può spiegare i passaggi a vuoto dell'Inter soprattutto in questa di una stagione in cui gli obiettivi principali sono in lizza: Scudetto, Coppa Italia e Champions League. Il campo, giudice supremo, parlerà da qui a giugno, ma in parte lo ha già fatto.