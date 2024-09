Ex Inter, Moses riparte dalla Championship: ufficiale al Luton

Getty Images

In Italia è stato una meteora, orariparte dall'Inghilterra, ma non dalla Premier League: giocherà in Championship.L'esterno nigeriano classe 1990, svincolato dopo l'ultima esperienza allo Spartak Mosca in Russia, ha firmato un contratto con ilMoses ha giocato anche in Serie A con la maglia dell'nella seconda metà della stagione 2019/20 in prestito dal Chelsea, voluto fortemente dasuo grande estimatore. Alla fine di quella stagione, i nerazzurri non esercitarono il diritto di riscatto e l'esterno tornò dunque al Chelsea proprietario del cartellino.