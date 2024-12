Getty Images

Ex Inter, ufficiale: Tramezzani esonerato in Croazia

4 minuti fa



Paolo Tramezzani non è più l'allenatore dell'Istra 1961. Il club croato ha esonerato il tecnico italiano tre giorni dopo il pareggio in casa col Sibenik, che ha segnato il gol del 3-3 al 94° tre minuti dopo l'espulsione di Kadusic, il quale ha lasciato in dieci uomini la squadra di casa. Settima in classifica con 18 punti in 17 giornate di campionato croato a dieci squadre (retrocede l'ultima).



L'ex terzino sinistro di Inter, Venezia, Tottenham e Atalanta ha allenato Lugano, Sion, Apoel, Livorno, Hajduk Spalato e Al-Faisaly dopo aver iniziato la carriera in panchina come vice di Gianni De Biasi nella nazionale dell'Albania.