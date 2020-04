Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista Vladimir Jugovic parla della "sua" Juve: ​"Emozioni? Tante, tantissime, ma non mi infastidisce perché è il mio destino: sono felice e orgoglioso di essere nella storia della Juve e nel cuore dei tifosi. Non ero nemmeno il quinto rigorista, ma è capitato comunque a me: evidentemente qualcuno dall’alto mi ha regalato l’emozione che conserverò sempre"."Mi auguro che succeda prima possibile, la Juve se lo merita. Nella vita serve sempre fortuna e a volte è mancata in finale. Una società così grande e così ben organizzata è destinata a vincere: la strada è giusta"."La nostra generazione ha avuto tanti grandi maestri. Alla Juve Lippi, ma Conte avrà imparato prima anche dal Trap. Alla Samp e alla Lazio avevamo Eriksson e di quella squadra, da Mihajlovic a Mancini, in tanti hanno proseguito su quella strada. All’inizio anche io avevo una mezza idea, ma meglio così perché c’è troppo stress e la vita è una sola"."Se si riprende, sarà una vittoria per tutti. E saranno contenti anche quelli a cui non piace il pallone perché sarebbe quasi un segno di normalità. Ma sempre tenendo in mente che ora il campionato è in secondo piano: prima di tutto salviamo più vite possibile, poi ci sarà sempre tempo per giocare. Se si giocasse, tutto sarebbe comunque nell’ombra del virus. Tutte e due le squadre in lotta hanno chance, ma il vincitore sarà meno importante del solito visto ciò che abbiamo vissuto e stiamo vivendo"."Conte è un professionista super, onora il suo lavoro: dà il 100% per la sua squadra, qualunque sia, e mette tutto se stesso per la vittoria. Su Sarri alla Juve dico che è giusto a volte cercare qualcosa di nuovo, fuori dagli schemi tradizionali e che i tifosi non si aspettano"."In quelli a tutto campo, che difendono, attaccano, creano. Oggi devi saper fare ogni cosa e io vedo pochi centrocampisti capaci di farlo. Nella Juve di adesso, ad esempio, mi somiglia Khedira, utilissimo"."Mario ha dato tantissimo, anche in un ruolo non suo: Allegri è stato bravo a notare le sue doti da esterno. Miralem è un ottimo regista, alla Pirlo: alla Juve c’è gente che ha il compito di valutarlo e prenderà la scelta migliore anche su di lui"."La sfida è solo contro se stesso. Da atleta. CR7 vuole dimostrare di poter allungare ancora la carriera: sarà meglio per la Juve che duri più possibile".