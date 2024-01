Ex Juventus, Douglas Costa torna in Europa: è vicino al Samsunspor

A volte ritornano:. Nel 2021 l'esterno brasiliano classe '90 aveva lasciato il Vecchio Continente per tornare in Brasile, al Gremio, dove tutto era cominciato. Ora, dopo l'esperienza ai Los Angeles Galaxy, per lui si aprono le porte della Turchia: come riferito da Fabrizio Romano infatti, i contatti tra l'agente Junior Mendoza e ilsono stati positivi e la firma è imminente.- Douglas Costa arriva a, dopo la scadenza del contratto con i Los Angeles Galaxy, e- Il Samsunspor non è una big in Turchia e anzi, è in piena lotta per non retrocedere. Per questo il club di Istanbul ha deciso di puntare sulla qualità e sull'esperienza di Douglas Costa: l'obiettivo è dare una scossa alla squadra biancorossa, allenata dal tedesco Gitsol, e aumentare le speranze di salvezza e permanenza in Super Lig. Al Samsunspor Douglas Costa trova un'altra vecchia conoscenza della Serie A, l'ex Genoa- Per Douglas Costa si tratterà della quarta avventura in Europa. A portarlo nel Vecchio Continente, prelevandolo dal, è stato lonel 2010: con gli ucraini il verdeoro ha collezionato complessivamente 141 presenze e 9 gol fino al 2015, anno in cui è passato al, con cui ha messo insieme 50 presenze e 8 gol. Nel 2017 è approdato allain un'operazione tra prestito e riscatto da 46 milioni di euro: alti e bassi nei tre anni in bianconero, solo 6 gol in 73 presenze prima di tornare al Bayern nel 2020 (11 presenze e 1 gol nella seconda parentesi bavarese). Da lì il ritorno ale il passaggio in MLS con i- Douglas Costa voleva tornare in Europa, ma. Lo scorso ottobre i contatti per provare a riaprire un canale con i bianconeri, con tanto di dichiarazioni al miele per la società e per il tecnico: "E' speciale", aveva dichiarato. Ma non c'è stato nulla da fare, con la Juve che ha optato per altre soluzioni.