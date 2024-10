Getty Images

Ex Juventus, Matri torna a giocare: ecco dove

13 minuti fa



Alessandro Matri, ex centravanti tra le altre della Juventus, torna a giocare per l'A.S.D. Graffignana, squadra di Seconda Categoria del lodigiano. La società lombarda annuncia il tutto sul proprio account Instagram: "344 partite in Serie A con 92 gol, 3 scudetti, 2 Supercoppa Italiana, 1 Coppa Italia, 7 presenze in nazionale con gol all’esordio e un legame indissolubile con il nostro paese e la nostra società! È un onore accogliere in squadra Alessandro Matri, che farà parte della rosa della Seconda Categoria per questa stagione!".



In carriera, Matri ha giocato con le maglie di Milan, Prato, Lumezzane, Rimini, Cagliari, Juventus, ancora Milan, Fiorentina, Genoa, ancora Juventus, Lazio, Sassuolo e Brescia. E adesso la nuova avventura, con l'A.S.D. Graffignana. Nella carriera di Matri ci sono anche 7 partite e un gol in Nazionale (contro l'Ucraina nel 2011). Nel palmares di Matri ci sono 3 Scudetti, 2 Supercoppe italiane e 1 Coppa Italia. Tutti titoli conquistati con la Juventus.