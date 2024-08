Ex Lazio, Immobile non si ferma più: si sblocca anche in campionato, doppietta col Besiktas in 45 minuti

Getty Images

non vuole fermarsi. Mentre la sua ex squadra è in campo nella prima gara ufficiale dopo il suo addio, l’ex capitano della Lazio segna altri due gol con il. Dopo la doppietta all’esordio ufficiale contro il Galatasaray in Supercoppa di Turchia, l’ex biancoceleste, gara valida per la seconda giornata di, il campionato turco.Immobile ha già messo a referto in poche settimane quattro gol in tre partite disputate, con l’unica gara a secco che è quella d'apertura del campionato giocata in casa del Samsunspor. L’attaccante classe 1990 si sblocca, dunque, anche in campionato dopo le prime reti ufficiali realizzate in Supercoppa.

Un inizio da urlo per l’ex capitano della Lazio, che ha già fatto innamorare i tifosi del Besiktas, di cui è già diventato in poche settimane il nuovo idolo a suon di gol.