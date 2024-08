Getty Images

Prime parole da capitano dellaper, che però assicura: "In squadra si sarebbero altri 7 o 8 compagni che potrebbero esserlo". L'ala biancoceleste ha raccolto l'eredità di Immobile, suo grande amico anche fuori dal campo e ha incassato anche la fiducia del suo predecessore: "Ciro era felice quando gli ho dato la notizia della fascia. Ha detto che ci sarà sempre aiutarmi". Quest'anno però il bomber di Torre Annunziata non ci sarà e la Lazio dovrà trovare altrove i gol che garantiva prima l'attaccante recordman biancoceleste. Proprio l'assenza di una figura come Immobile potrebbe però favorire un altro compagno di squadra di Zaccagni: il Taty

- ha dichiarato l'arciere biancoceleste ai media ufficiali del club -". L'arciere biancoceleste si appresta a giocare la sua prima gara ufficiale da nuovo leader della squadra, ma contro il Venezia sarà per lui anche una partita da ex. Ha gicato infatti un anno in prestito in laguna prima di mettersi in mostra col Verona e finire poi alla Lazio. Emozioni doppie quindi, impreziosite dall'esordio in gare ufficiali con la maglia numero 10: "La scelta del numero è nata da un giorno all'altro. Anche a Verona avevo il 10 prima di arrivare alla Lazio. Per me è sempre stato un numero speciale, al di là delle caratteristiche tecniche. Mi dà grandi responsabilità e poi lo eredito da Luis Alberto: ne abbiamo parlato ed è stato contento della mia scelta". Il focus però è solo sull'obiettivo principale: "Ci aspetta una bellissima stagione. Siamo carichi per il debutto. Il lavoro durante il precampionato è stato buono. Abbiamo tanta fiducia nella squadra e nel nostro percorso, non vediamo l'ora di iniziare".