Ex Lazio, Milinkovic racconta: "Ho visto che in Arabia ci stavano andando tutti, perché io no?"

Sergejè tornato a parlare della. L'ex centrocampista biancoceleste, volato l'estate scorsa indopo 8 stagioni a Roma, è attualmente impegnato con la nazionale della Serbia nei preparativi per Euro 2024. Proprio ai canali ufficiali della selezione serba, tra i vari temi toccati, ha parlato anche del perché della sua scelta, a 28 anni, di trasferirsi in una meta esotica, pur se salita prepotentemente alla ribalta delle recenti cronache calcistiche. Una decisione di cui si è parlato molto perché sul Sergente c'era l'interesse anche di altri club in Italia e in Europa (la Juventus in testa). Lui ha spiegato in questi termini la decisione:

“All'inizio era qualcosa di nuovo per me.Sapevo dove stavo andando e cosa mi aspettava. La prima volta che l'ho sentito, non sapevo cosa pensare. Dopo ho parlato con il direttore sportivo, il presidente, l'allenatore e mi hanno spiegato. Poi,Alcuni giocatori più grandi di me se ne sono andati. Poi, si sparse la voce che Mitrovic sarebbe arrivato. Ogni giorno gli scrivevo ti aspetto, ti aspetto, ti aspetto. Non ne era sicuro. E poi è arrivato. Con lui è tutto più facile”.