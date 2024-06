Quanto incassa la Lazio dalla cessione di Luis Alberto

Getty Images

Dopo otto anni in biancoceleste,ha lasciato la Lazio.. Un addio annunciato da tempo, già dopo un Lazio-Salernitana di metà aprile il giocatore nel post partita aveva detto che sarebbe andato via. Bisognava solo capire dove. Era da un po' che voleva lasciare la capitale, la sua destinazione ideale era un ritorno in Spagna ma non ha trovato l'accordo con i club interessati.- Luis Alberto quindi ha preso il volo per il Qatar dove giocherà con Coutinho e lavorerà con l'ex allenatore del Psg Christophe Galtier.. Alti e bassi per Luis Alberto a Roma, amore e qualche frizione con tifosi e allenatori. Il classe ‘92 aveva firmato pochi mesi fa il rinnovo del contratto, ma già durante la trattativa per il prolungamento c'era stato qualche problema tra le parti.

- Arrivato alla Lazio nel 2016 dal Liverpool,: prima in Spagna e poi in Inghilterra faceva il trequartista, a volte trovando anche poco spazio; l’ex allenatore della Lazio l’ha arretrato di qualche metro schierandolo mezz’ala in un centrocampo a cinque, e lui ha ringraziato il tecnico con inserimenti e gol. Lì, in quel ruolo, è diventato uno dei migliori giocatori della squadra.