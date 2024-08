Ex Milan, Giroud in gol con i Los Angeles FC, poi ko nel recupero in finale di Leagues Cup

Getty Images

Made for the moment.



Olivier Giroud scores his first goal in Black & Gold! pic.twitter.com/J4e3IBq4Qj — LAFC (@LAFC) August 26, 2024

Passato in vantaggio allo scadere del primo tempo grazie al colombianoche, dopo il momentaneo pareggio segnato dal centravanti francese ex Milan (38 anni il prossimo 30 settembre) conbattuto dal polacco Mateusz Bogusz, nei minuti di recupero ha fatto doppietta per poi servire a

Arrivato dalla lista svincolati dopo aver lasciato il Milan in seguito alla scadenza del suo contratto lo scorso 30 giugno,dopo essere entrato dalla panchina agli ottavi, ai quarti e in semifinale vinte rispettivamente contro San Jose Earthquakes, Seattle Sounders e Colorado Rapids.