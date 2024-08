Getty

Ex Milan, Simon Kjaer può tornare in Serie A

17 minuti fa



Simon Kjaer può tornare in Serie A. L'ex difensore del Milan che, ad oggi, è ancora svincolato è finito nel mirino di un club del nostro campionato: si tratta del Venezia, che sta cercando un centrale che possa dare maggior stabilità alla retroguardia.



Nella scorsa stagione con il Diavolo, il centrale danese - che ha da poco comunicato di aver lasciato la Nazionale - ha collezionato 20 presenze in campionato, 4 nelle competizioni europee e una in Coppa Italia.