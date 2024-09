Ex Monaco, guai per Ben Yedder: accusato di violenza sessuale, processo il 15 ottobre

AFP via Getty Images

Momento delicato per il 34enne, senza squadra da quando ha lasciato ilin estate e ora alle prese con vicende extra calcistiche.- Come riferito da L'Equipe e RMC Sport,alla guida del suo veicolodai gendarmi e posto in custodia di polizia per atti di "".

L'arresto, si legge, fa seguito alla denuncia presentata da una donna nata nel 2001 che denunciava atti di violenza sessuale commessi dall'interessato quella stessa sera.Il nazionale francese (19 presenze e 3 gol con i Bleus) è indagato per- Il processo è fissato al prossimo, in attesa della sua comparizione davanti al tribunale penale l'accusa ha chiesto la custodia cautelare per Ben Yedder. Il giudice delle libertà e della detenzione tuttavia ha deciso di metterlo sotto controllo giudiziario in attesa del giudizio, scelta contro la quale l'accusa ha presentato ricorso.

- Come riferisce RMC Sport, Ben Yedder era già stato incriminato l'estate scorsa per un altro caso in cui era accusato da una giovane donna di "stupro, tentato stupro e violenza sessuale". Ha trascorso 48 ore in custodia della polizia tra l'8 e il 10 agosto 2023 prima di essere rilasciato sotto controllo giudiziario e dietro pagamento di una cauzione di 900mila euro.Anche suo fratello minore, Sabri, è stato accusato da una seconda donna di stupro, i fatti si riferiscono alla sera del 10 luglio 2023. I due uomini hanno negato i fatti fin dall'inizio del procedimento.