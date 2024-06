ANP/AFP via Getty Images

Ex Napoli, ufficiale: Lozano in MLS, ma non da subito

25 minuti fa



Hirving Lozano si appresta a volare negli Stati Uniti. A gennaio 2025 l'attaccante esterno messicano si trasferirà al San Diego, che per acquistarlo dal PSV Eindhoven sborsa 12 milioni di euro.



Tre milioni in meno rispetto ai 15 pagati al Napoli nello scorso mercato estivo per riportarlo in Olanda, dove quest'anno ha vinto il campionato segnando 6 gol e servendo 3 assist in 24 presenze. A sua volta il Napoli lo aveva comprato dal PSV nell'estate del 2019 per ben 45 milioni di euro.



Classe 1995, 29 anni il prossimo 30 luglio, Lozano è cresciuto in patria nel settore giovanile del Pachuca, che nel 2017 lo aveva venduto al PSV per 12,5 milioni di euro. Ha vinto il campionato con tutte le tre squadre di club in cui ha giocato, segnando un totale di 119 gol in 416 presenze. A cui vanno aggiunte le 18 reti segnate su 70 partite giocate in nazionale maggiore.