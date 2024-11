Ex Parma, Oosterwolde ricorda: "Dovevo pagare 5mila euro di cena alla squadra, Buffon mi mise i soldi in tasca"

ANDREA CANTINI PH

ricorda i tempi die un curioso aneddoto su: "".E' un momento complicato per il difensore classe 2001, che ilha acquistato dal Parma nel gennaio del 2023 per circa 6 milioni di euro. Un grave infortunio lo scorso ottobre, la, ha chiuso anzitempo la sua stagione e ora si trova in Olanda per svolgere una lunga riabilitazione. Nel frattempo si è raccontato a ESPN, rivelando alcune curiosità su passato e presente.

- Tra questi spicca il ricordo di un episodio a Parma, che coinvolge l'ex portiere di Juventus e Parma Gianluigi Buffon: "Gigi è davvero un ragazzo d'oro, per me è stato quasi come un padre. Quando sono andato a Parma, ho non sapevo l'italiano, quindi mi ha spiegato tutto in inglese. Ho un aneddoto su di lui. Una volta ero in ritardo di 5 minuti all'allenamento e come punizione avrei dovuto pagare la cena per l'intera squadra e per lo staff.. Ho guardato il conto e ho pensato: "Ecco, questa è la mia punizione".. E' davvero un bravo ragazzo. Gigi è la leggenda dell’Italia. Ovunque andavamo, su ogni campo tutti erano lì solo per Gigi. È amato ovunque. Tutti vogliono qualcosa da lui".

- "Il mio piano era mettermi in mostra in questa stagione. Quando ti infortuni, tutto si ferma per un po'. Quel piano è fallito. Devo combattere. Poi andrà tutto bene".- "Mourinho è un ottimo allenatore tatticamente. È anche un essere umano. Scherza molto, ma sa anche essere molto serio. Dicono che alcuni allenatori sono molto bravi tatticamente ma non bravi con i loro giocatori, ma Mourinho è molto bravo in entrambe le cose".- "Dusan Tadic potrebbe non essere il nome più importante tra i giocatori con cui ho giocato, ma quando lo conosci veramente, vedi quanto è professionale. Si allena in palestra per almeno due ore ogni giorno. Ho un buon rapporto con Tadic, mi porta in palestra con lui. Si arrabbia moltissimo se non vado con lui".