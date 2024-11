Buffon: "Riva mi ha insegnato come essere un punto fermo. Quanti ricordi in nazionale"

Getty Images for FIGC

, attuale capo delegazione della nazionale italiana, è stato ospite alla Gigi Riva Week, evento che si sta svolgendo a Cagliari. Tanti i ricordi che l'ex portiere azzurro ha condiviso con i presenti.- "Il primo incontro che ho avuto con Gigi ci ha fatto capire subito di poter entrare in sintoni. Lui era un tipo molto riservato e sempre in cerca della proprio coerenza. Questo faceva si che venisse attratto da persone controcorrente, originali e io da giovane ero così. Ricordo che andaied alla seconda panchina guardavo lui come per lamentarmi. Quindi mi chiamò a fine allenamento e mi disse di battere alcune punizioni. Mi faceva sfogare così, tirando punizioni per divertirsi lui. Però scherzavamo, e anche tanto, soprattutto sul fatto che con me in porta non avrebbe segnato. Mi lasciava passare le battute, ci divertivamo. Gigi mi ha. Ci sono sempre dei momenti in cui la terra trema, si cercano alibi, la gente si incolpa. In quel momento devi essere lucido. La gente se ti vede così viene da te e ti chiede consiglio. Lui era la colonna, lo è stato sempre e comunque.

- " Alla festa ero un pochino alticcio, mi sono accorto che lui è rimasto a terra dopo. Conoscendolo è stata una sua decisione per via della sua coerenza. Si sentiva di prendere quella scelta e così ha fatto. Quando ha visto probabilmenteha deciso di andare via. In quel momento tutto quello che non faceva parte dello sport per lui era qualcosa di sgradito. Basta vedere chi c'era sul pullman e si arriva ai nomi. Gigi oggi sarebbe orgoglioso di me perché ho raccontato la sua storia ai miei figli. Sarà una cosa da tramandare in generazione di generazione. Il destino ha poi voluto che la mia ultima partita fosse qui, a Cagliari".