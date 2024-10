Getty Images

Ex Udinese, ufficiale: Success trova squadra negli Emirati Arabi Uniti

Redazione CM

8 minuti fa



Isaac Success riparte dagli Emirati Arabi Uniti. L'attaccante nigeriano classe 1996 era libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato l'Udinese a parametro zero una volta scaduto il contratto lo scorso 30 giugno e ora ha firmato un accordo fino al termine di questa stagione con l'Al-Wasl allenato dal tecnico serbo Milos Milojevic.



Success giocherà con la maglia numero 90 e in attacco farà coppia con il centravanti svizzero Haris Seferovic, ex Fiorentina e Lecce.