15.04 - Dopo la Ferrari di Vettel coinvolta in un incidente e fuori dalla top ten delle qualifiche del Gp di Russia, anche la Rossa di Leclerc non è riuscita a qualificarsi alla Q3. Il monegasco non è andato oltre l'undicesimo tempo (partirà dunque undicesimo), mentre Vettel scatterà dalla quindicesima posizione.



14.48 - Brutto incidente alla Ferrari di Sebastian Vettel nel corso della seconda manche delle qualifiche del Gp di Russia. Il pilota tedesco è andato in testa coda andando a sbattere sul muretto e ridUcendo in pezzi la sua monoposto. Come riporta l’Ansa, a pochi secondi dall'impatto, la vettura di Vettel è stata schivata dall'altra Ferrari di Charles Leclerc lanciata alla ricerca del tempo migliore. Il pilota monegasco è riuscito ad evitare miracolosamente lo scontro con il compagno rimasto illeso. "Sto bene", ha detto poco dopo l'incidente Vettel dal suo abitacolo.