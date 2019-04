Non solo Premier in Ingilterra durante questo weekend: va in scena infatti oggi alle 17 presso la cornice di Wembley a Londra la seconda semifinale di FA Cup in programma tra Watford e Wolverhampton, le due vere rivelazioni di questa stagione, visto che si stanno giocando un piazzamento in Europa League in campionato. Chi passa affronterà in finale il Manchester City, che ieri ha sconfitto il Brighton nell'altra semi. Le due squadre hanno eliminato rispettivamente Crystal Palace e Manchester United nei quarti della competizione.



h 17 Wembley: Watford-Wolverhampton LIVE