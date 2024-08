Fabio Silva al Genoa sposta Gudmundsson e Nico Gonzalez: Fiorentina e Juventus in attesa

A CASCATA, NICO GONZALEZ

Una volta che la Fiorentina avrà accolto Gudmundsson, Nico Gonzalez si libererà verso la Juventus, nonostante il presidente viola Rocco Commisso sia restio a far partire un giocatore con ancora 4 anni di contratto. 3,5 milioni all'anno per l'argentino, che a Firenze ne guadagna 3, e nelle casse del club viola 30 milioni, sempre divisi tra onerosità del prestito e poi obbligo di riscatto. I bianconeri potrebbero inserire uno dei loro esuberi, Arthur o Kostic, nella trattativa, anche in un momento successivo, per aggiustare il tiro a livello economico, dato che 55 milioni in totale dovrebbero andare all'Atalanta per Koopmeiners.