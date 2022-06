Un campione del mondo per la. Secondo quanto riportato da Repubblica, la dirigenza doriana starebbe provando a convincerea trasferirsi a. Lo spagnolo si è svincolato dale ora può firmare da parametro zero.- L'exha vissuto tre stagioni e mezzo nele ora, dopo un'ultima annata sfortunata, sta pensando alla prossima tappa della sua lunga e prestigiosa carriera.che starebbe facendo la corte al 35enne, reduce da parecchi guai fisici che ne hanno condizionato l'ultimo campionato. Nellainfatti Cesc è sceso in campo, un bottino troppo magro per uno dei perni di quella Spagna capace di vincere un Mondiale e due Europei.- In un'intervista dello scorso maggio a So Foot, Fabregas aveva espresso tutto il suo rammarico per la sua situazione. "Quando mi scadrà il contratto cercherò un nuovo inizio. La mia testa ha bisogno di nuove sfide altrove., perché quando non sono felice nel calcio, non sono felice nella mia vita. Ho sofferto molto e mentalmente è stata dura”. Cercherà di puntare proprio su questa voglia di rivalsa la dirigenza blucerchiata che già in passato ha rivitalizzato campioni in momenti difficili come. Una mossa simile la provò anche il patronquando portò a Marassi. Era il 2015 e il camerunense portò alla causa 18 partite e 2 gol. Sognare non costa nulla in casa Samp, certo è che la condizione in cui versa la società è tale che le richieste economiche dello spagnolo potrebbero essere un ostacolo importante alla realizzazione del trasferimento.