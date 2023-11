In attesa di un annuncio ufficiale che era previsto già al termine della passata settimana, a stretto giro di posta con quello che ha avuto come protagonista Manuel Locatelli, Nicolò Fagioli ha preso una decisione importante in relazione al suo futuro. Il centrocampista classe 2001, prossimo al prolungamento di contratto fino a giugno 2028 - rinnovando così per ulteriori due stagioni un accordo che si sarebbe esaurito nell’estate del 2026 - ha deciso di affidarsi all’agenzia CAA Stellar definendo così l'addio al suo precedente agente Andrea D'Amico, colui il quale lo ha accompagnato nelle ultime delicata settimane. Quelle contraddistinte dalla notizia del coinvolgimento del giocatore piacentino nel nuovo caso scommesse e dalla condanna ad una squalifica di 7 mesi (più 5 commutati in prescrizioni alternative) dopo il patteggiamento reso presso la Procura della FIGC.



RINNOVO IN ARRIVO - "Benvenuto nella famiglia CAA Stellar, Nicolò", è la nota con cui l’agenzia che cura pure gli interessi tra gli altri dell’attaccante dell’Atalanta e della Nazionale Gianluca Scamacca, dei milanisti Kalulu e Loftus-Cheek, ma anche della stella di proprietà del Real Madrid Eduardo Camavinga. Inizia dunque un nuovo capitolo della carriera calcistica di Nicolò Fagioli, che grazie al nuovo accordo definito con la Juventus vedrà aumentare il suo attuale ingaggio da un milione di euro netti a stagione e proseguirà in questi mesi il percorso terapeutico contro la ludopatia per prepararsi al ritorno in campo, previsto per l’ultimo turno di campionato, quello del 25-26 maggio contro il Monza.