Fantacalcio 2024/2025: chi tira rigori, punizioni e calci d'angolo in Serie A

56 minuti fa



Che sia un +3 o un +1, i bonus nel Fantacalcio sono il bene più prezioso per i fanta allenatori. Per questo motivo i calciatori più ricercati e contesi sono coloro che sono incaricati alla battuta dei calci di rigore, calci di punizioni e calci d’angolo in Serie A.



Con il mercato sono cambiati gli interpreti e di conseguenza le gerarchie in molte delle squadre de massimo campionato italiano.



Tra certezze, vecchie conoscenze e volti noti, tutti i fanta allenatori vanno alla ricerca dei profili che possano garantire punti nel corso della stagione: andiamo a scoprire chi calcia rigori, punizioni e calci d'angolo in nel nuovo campionato e le gerarchie squadra per squadra.