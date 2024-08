Fantacalcio 2024/2025: difensori che giocano avanzati e portano bonus

AFP via Getty Images

Quei giocatori che sono listati come difensori, ma che in realtà giocano a centrocampo. Per scelte di moduli dei loro allenatori, per caratteristiche più di spinta, per duttilità tattica. E giocando più avanti portano bonus, diventando fondamentali per ogni squadra di fantacalcio. Sono diversi, infatti, gli allenatori nostrani che si affidano alIn questi sistemi diversi difensori giocano esterni o diventano “braccetti” con la possibilità di alzarsi. Vi segnaliamo qui i principali su cui puntare al fantacalcio.

Inter: Dimarco, Darmian, Carlos Augusto, Dumfries

Atalanta: Ruggeri, Zappacosta

Fiorentina: Biraghi, Parisi, Dodò, Kayode

Inzaghi ha dimostrato di saper gestire benissimo gli esterni, sia nelle rotazioni, che negli schemi offensivi. Dimarco e Darmian partono titolari, Augusto e Dumfries sanno regalare bonus. Sconsigliamo le coppie, ma consigliamo di prenderne almeno uno.Titolari sicuri e definiti, al momento. Zappacosta a destra, Ruggeri a sinistra. Gasp gli esterni li sfrutta molto e con questi due qualche bonus è assicurato. La scorsa stagione non furono devastanti, ma sempre utili.Raffaele Palladino a Firenze – come accaduto a Monza – utilizzerà molto la spinta degli esterni. Parisi potrebbe trovare più spazio, così come Dodò, ampiamente recuperato. Kayode resta una mina vagante, Biraghi può fare anche il braccetto, ma calcia i piazzati.

Napoli: Mario Rui, Mazzocchi, Olivera, Spinazzola

Gli altri: Bellanova, Sabelli, Zampano, Kamara, Dorgu, Zortea

Occhio al Napoli di Conte. Il tecnico pugliese ha dimostrato di sfruttare tantissimo gli esterni nelle sue squadre. A sinistra parte titolare Olivera, a destra occhio a Mazzocchi, che sta facendo un ottimo pre-campionato. Di Lorenzo è invece stato provato nella difesa a tre finora, ma può ovviamente anche fare l’esterno alto.A Cagliari occhio soprattutto a Zortea, che già a Frosinone ha portato diversi bonus. Con Nicola giocherà avanzato. Bellanova è una certezza del Torino e lo sarà anche con Vanoli. Spesso alto Zampano a Venezia, così come Kamara a Udine. Occhio a Dorgu, listato difensore, ma con Gotti spesso esterno d’attacco nel 4-4-2.