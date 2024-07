Fantacalcio 2024/2025: difensori da prendere con goal, assist, bonus

AFP via Getty Images

Utili per il modificatore difesa, ma anche per chi gioca con la difesa a tre.e che possono garantire punti importanti anche dal reparto arretrato., parte la caccia ai famosi difensori con il vizio del goal, quelli che creano pericoli in avanti o che dalle corsie laterali possono portare passaggi vincenti. Proviamo a scoprire insieme, quelli su cui puntare in sede d'asta.La freccia del Milan. Primo nome sulla lista di chiunque. Garantisce 4/5 goal a stagione e altrettanti assist. Con Fonseca avrà ancora più spinta. Primo slot sempre in difesa.

Un difensore che di fatto non è un difensore. Visto che gioca altissimo e spinge. Il secondo migliore nella lista in termini fantacalcistici dopo Hernandez. Garantisce goal (3/4) e assist (5/6).Motta cura molto la fase difensiva, ma è abile anche a preparare soluzioni sui piazzati. La sua media voto è sempre alta e rimarrà alta, i bonus possono arrivare da fermo. Tre o quattro goal garantiti.Il colpo del Napoli di Conte. Giocherà sempre e lo farà bene. In più sa spingersi in avanti e colpire di testa. Qualche goal potrebbe arrivare, la media voto sarà molto alta.

De Rossi alla Roma lo considera titolare e lui già nella seconda parte della scorsa stagione ha fatto vedere di che pasta è fatto. In un campionato intero può portare 4/5 assist e almeno un paio di goal.Lo scorso anno chiuse con sette assist e un goal. Con Vanoli può addirittura migliorare. Esterno alto nel centrocampo a cinque. Ci sono bonus sicuri.Giocherà terzino sinistro, ma con licenza di alzarsi e accentrarsi. Sa giocare con entrambi i piedi e vede la porta. Può portare due/tre goal e altrettanti assist. Da considerare tra i top.

Un’altra certezza di Inzaghi. Con l’Inter magari non porta troppi goal (un paio a stagione), ma la media voto è altissima e gli assist sono sempre almeno cinque. Obbligatorio puntarci.Attenzione all’ex centrale del Cagliari, passato ora al Como. Fabregas ci punta e lui, grazie a stazza e fiuto del goal, può garantire bonus. Almeno tre o quattro.È stata la rivelazione del fantacalcio 23/24. Non c’è più Italiano, ma anche Palladino è uno che cura molto gli inserimenti dei difensori e le palle inattive. Ripetere le cinque reti dello scorso campionato può sembrare complicato, ma può andarci vicino.