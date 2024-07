Secondo slot: Svilar, Meret/Caprile, Terracciano, Milinkovic-Savic, Carnesecchi, Provedel, Skorupski

Il migliore tra i secondi slot sembra quello relativo al Napoli di Conte. Anche in questo caso conviene puntare sul terzetto o comunque almeno sulla coppia Meret/Caprile, visto che partono alla pari. Sugli altri secondi slot, invece, si possono prendere primo e secondo portiere e poi tenersi il terzo spazio per una scommessa.



Svilar alla Roma ha già dimostrato le sue qualità e De Rossi sa curare la fase difensiva. Occhio a Palladino a Firenze, un altro molto concentrato sui meccanismi difensivi. Potrebbe beneficiarne Terracciano in termini di clean sheets. Milinkovic-Savic è stata una sorpresa nello scorso campionato e con Vanoli potrebbe anche ripetersi. Poi c’è ovviamente l’Atalanta di Gasperini (e quindi Carnesecchi), la Lazio di Baroni (Provedel) e un po’ più dietro Skorupski. Le squadre di Italiano subiscono gol, quindi attenzione. È necessario prendere anche un portiere di un’altra squadra da alternare.



L’investimento per un secondo slot può essere sostanzioso, ma sicuramente non al livello di un primo slot. Se questi portieri nelle aste vanno al livello di quelli di Juventus, Inter e Milan, lasciate perdere. Devono sicuramente costare meno.