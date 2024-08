Fantacalcio 2024/25: Conceiçao titolare alla Juventus? Gol e assist del portoghese

un' ora fa



Non solo Nico Gonzalez. La Juventus piazza un altro colpo importante e aggiunge un altro elemento di livello alla rosa di Thiago Motta: è fatta per l'arrivo di Francisco Conceicao dal Porto. Il passo decisivo è stato compiuto nelle ultime ore, con Giuntoli che ha raggiunto un accordo con il club lusitano per assicurarsi la giovane promessa del calcio portoghese sulla base del prestito secco per 7 milioni di euro più 3 di bonus. Conceicao è atteso a Torino nelle prossime ore per le visite mediche e la firma con il club bianconero. Un'ottima notizia per il tecnico bianconero, che potrà contare sull'ex Ajax e figlio d'arte nella batteria dei trequartisti in cui compaiono anche Yildiz, Nico, Weah e Mbangula. Andiamo a scoprire il nuovo calciatore bianconero in ottica fantacalcio.